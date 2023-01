Private Hospitals: 10 రోజులకు అరకోటికి పైగా బిల్లు.. రోగికి షాకిచ్చిన ప్రైవేట్ ఆస్పత్రి..

ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల బిల్లులు చూసి చాలా మందికి గుండె గుబిల్లుమంటుంది. తాజాగా ఓ ఆస్పత్రి 10 రోజులకు రూ.54 బిల్లు వేసింది.

Telangana

ప్రస్తుతం విద్య, వైద్యం చాలా ఖరీదుగా మారాయి. ఎంతగా పెరిగాయంటే.. ఆస్పత్రి బిల్లు చెల్లించడానికి ఆస్తులు కూడా అమ్ముకునే వరకు చేరాయి. గుండెపోటు వచ్చి ఆస్పత్రికి వెళ్తే బిల్లు చూసి మరోసారి గుండె పోటు వచ్చేలా ఉంది. తాజాగా ఓ వ్యక్తి ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేసిన బిల్లు రిసిట్ చూసి చాలా మంది షాకయ్యారు. మజ్లిస్ బచావో తెహ్రీక్ (MBT) ప్రతినిధి అమ్జెద్ ఉల్లా ఖాన్ షేర్ చేసిన ఆసుపత్రి బిల్లు ప్రకారం, హైదరాబాద్‌లోని ఒక ఆసుపత్రిలో 10 రోజుల చికిత్స కోసం సయ్యద్ రహ్మత్ ఉద్దీన్ అనే రోగికి 54 లక్షలు వసూలు చేశారు.

Nowadays, education and healthcare have become very expensive. It has increased so much that even the property has been sold to pay the hospital bill.