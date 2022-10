అప్పుడు రీల్స్ చేస్తూ.. ఇప్పుడు ప్రయాణిస్తూ.. చోటు ఒక్కటే.. కానీ మనిషి వేరు.. కాపాడింది ఆ ముగ్గురే..

Telangana

రైలులో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, రైలు పట్టాలు దాటుతున్నప్పుడు, రైల్వే ట్రాక్ పక్క ఉన్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేకుంటే ప్రాణాలు పోతాయి. నెల రోజుల క్రితం హనుమకొండ జిల్లా వడ్డెపల్లి చెరువు కట్టమీద అక్షయ్‌ అనే యువకుడు స్నేహితులతో కలిసి రైలు ముందు రీల్స్‌ చేస్తూ ప్రమాదానికి గురయ్యాడు. పట్టాల పక్కకు నడుస్తూ రీల్స్ చేస్తుండా రైలు ఢీకొట్టింది. దీంతో అతను తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అతన్ని వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు రైల్వే ట్రాక్‌మెన్లు రాజు, తిరుపతి, సురేష్‌.

Hanumakonda District Vaddepalli Lake A man named Shantiram fell from the train and got injured. He was taken to the hospital and treated.