పెళ్లయిన 3 నెలలకే... చెరువులో శవమై తేలిన నవ వధువు... చివరి మెసేజ్ అదే...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

పెళ్లయి మూడు నెలలు గడిచాయో లేదో ఓ నవ వధువు ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. జీవిత భాగస్వామిపై ఎన్నో కలలు,ఆశలతో అత్తింటిలో అడుగుపెట్టిన ఆమెకు కొన్నాళ్లకే ఊహలన్నీ తలకిందులయ్యాయి. ఓవైపు అత్తగారి వేధింపులు... భర్త కూడా ఆమెకు వత్తాసు పలకడంతో ఆమె తట్టుకోలేకపోయింది. పెళ్లయిన కొద్దిరోజులకే వేధింపులు మొదలవడంతో ఇక తన జీవితం ఎలా ఉంటుందోననే బెంగ పెట్టుకుంది. ఈ క్రమంలో మానసికంగా కుమిలిపోయిన ఆమె బుధవారం(అగస్టు 4) ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.

English summary

A newly married girl(22) committed suicide on Tuesday in Dubbaka,Siddipet district.She committed suicide by jumping into a lake in the town outskirts.Victim family alleged that her mother in law and husband harassed her.