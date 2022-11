బీజేపీకి షాక్.. భవిష్యత్ ఎన్నికలపై మునుగోడు ఎఫెక్ట్; అంతర్మధనంలో బీజేపీ నేతలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక భారతీయ జనతా పార్టీకి ఊహించని షాక్ ఇచ్చిందా? మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి టిఆర్ఎస్ దూకుడుకు చెక్ పెట్టాలని భావించిన బిజెపి ఊహించని దెబ్బతో అంతర్మథనంలో పడిందా? మునుగోడు ఉపఎన్నిక ఫలితం బీజేపీకి భవిష్యత్తు ఎన్నికలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది అన్న భావన సర్వత్రా వ్యక్తమవుతుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

The defeat of Komati Reddy Rajgopal Reddy gave an unexpected shock to the BJP. There is an opinion that there will be a precedent effect on the future elections. With this, BJP leaders fell into deep thinking