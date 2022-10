గుండెపోటుతో మూడోతరగతి విద్యార్ధి మృతి.. స్కూల్లోనే కుప్పకూలిపోయిన తొమ్మిదేళ్ళ బాలుడు!!

Telangana

హార్ట్ ఎటాక్... ఇప్పుడు సమాజంలో ఒక ఆందోళనకరమైన పరిస్థితిని కలిగిస్తున్న సమస్య. హార్ట్ ఎటాక్ ఎప్పుడు వస్తుందో? ఎవరికి వస్తుందో? ఎందుకు వస్తుందో అర్థం కాని పరిస్థితి నెలకొంది. ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ళు, చిన్న చిన్న పిల్లలు సైతం హార్ట్ ఎటాక్ బారినపడి మృతి చెందుతున్న ఘటనలు అనేకం కనిపిస్తున్నాయి.

English summary

The incident where a third class student died due to heart attack took place in Rajanna Siricilla district. The boy collapsed at school and died before being taken to the hospital.