Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రియుడి మోజులో ఓ భార్య భర్తను అడ్డు తొలగించుకోవాలని అనుకుంది. దాని కోసం అదిరిపోయే మాస్టర్ ప్లాన్ వేసింది. ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హతమార్చిన భార్య, ఆ మర్డర్ ను రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించింది. సీరియల్స్ లో విలన్స్ ను మరిపిస్తూ దారుణానికి ఒడిగట్టిన సదరు క్రిమినల్ భార్య గుట్టు పోలీసుల విచారణలో రట్టయింది.

English summary

Police have finally busted the master plan of a wife who killed her husband along with lover and created as road accident. Yadadri Bhuvanagiri District Police revealed that the wife killed her husband due to extra-marital affair.