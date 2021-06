ఈటల తరువాత ఆ మంత్రేనా : రేవంత్ ట్వీట్ తో రచ్చ : రీప్లేస్ మెంట్ కు రెడీ..ఏం జరుగుతోంది..!!

Telangana

oi-Lekhaka

తెలంగాణ కేబినెట్ లో మరో మంత్రి పైన వేటు పడబోతోందా. ఏం జరుగుతోంది. ఇప్పుడు ఇదే చర్చ టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జోరుగా సాగుతోంది. కొద్ది రోజుల క్రితమే ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఉన్న ఈటల పైన భూకబ్జా ఆరోపణలు రావటంతోనే విచారణ..ఉద్వాసన చకాచకా జరిగిపోయాయి. ఇప్పుడు ..మరో మంత్రి పైన కత్తి వేలాడుతుందంటూ ప్రముఖ ఆంగ్ల పత్రికలో కధనాలు వచ్చాయి. దీంతో..ఆ మంత్రి పైన వేటు ఖాయ మని చెబుతూ..ఆయన స్థానంలో అదే జిల్లాకు చెందిన మరో నేతకు క్యాబినెట్ లో బెర్తు అంటూ చెబుతున్నారు.

English summary

After Eetela Rajender, sources say that another minister Jagadish Reddy will be sacked from KCR cabinet.Revanth Reddy also tweets the same that gives strength to the statement.