తెలంగాణాలో ఏలియన్ షిప్స్ ప్రచారం: వికారాబాద్ పంటపొలాల్లో, హైదరాబాద్ ఆకాశంలో వింత శకటాలే కారణం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రోజు రెండు చోట్ల వింత సంఘటనలు జరిగాయి. హైదరాబాద్ లో ఆకాశంలో ఈరోజు గ్రహం మాదిరి కదులుతున్న ఒక ఆకారం నగరవాసులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తే, ఇక వికారాబాద్ లో ఏకంగా ఒక వింత శకటం పంట పొలాల్లో పడడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఇక ఏలియన్ షిప్ కావచ్చు అని రెండింటి విషయంలో వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే ..

English summary

In Vikarabad district, there was a strange object in the fields. A strange object was seen in the sky in Hyderabad as well. As a result, there is a massive campaign on social media as it was an alien ship.