బీఆర్ఎస్ ఆవిర్బావ సభ -ప్రతిపక్షాల ఐక్య వేదికగా : సీఎం కేసీఆర్ కీలక ప్రకటన..!?

Telangana

oi-Sai Chaitanya

భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్‌ఎస్‌) ఆవిర్భావ సభకు ఖమ్మంసిద్దమైంది. బీఆర్ఎస్ తో కలిసి రాజకీయ ప్రయాణానికి సిద్దమైన పార్టీల నేతలు తరలి వస్తున్నారు. ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులతో పాటుగా మాజీ సీఎంలు హాజరవుతున్నారు. బీఆర్ఎస్ అజెండాతో పాటుగా తమ అజెండాను సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించనున్నారు. సభను బీఆర్ఎస్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. దాదాపు వంద ఎకరాల స్థలంలో అయిదు లక్షల మంది వస్తారని అంచనా వేస్తోంది. ముందుగా సీఎం కేసీఆర్ ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులతో కలిసి యాదగిరి గుట్ట వెళ్తారు. అక్కడ నుంచి ఖమ్మం సభకు చేరుకుంటారు. ఈ సభ ద్వారా తెలంగాణ..జాతీయ రాజకీయాలపై కేసీఆర్ ఏం చెప్పబోతున్నారనేది ఆసక్తిని పెంచుతోంది.

English summary

All set for BRS first public meeting in Khammam on Wednesday with the fort city swathed in pink colour, the colour of BRS’s flag.