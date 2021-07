గేమ్‌ ఛేంజర్: huzurabadకు amit shah -ఈటలకు కేంద్రం భరోసా -డబ్బులు తీసుకొని గెలిపిద్దామన్న బండి

Telangana

తెలంగాణలో అధికార సాధనే ధ్యేయంగా అడుగులు వేస్తోన్న బీజేపీ ఏ చిన్న అవకాశాన్ని కూడా వదలకుండా, ప్రతి ఎన్నికను, ఉప ఎన్నికనూ సీరియస్ గా తీసుకుని అధికార టీఆర్ఎస్ పై పోరాడుతున్నది. తాజాగా కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ అసెంబ్లీ స్థానంలో ఉప ఎన్నిక అనివార్యం కావడం, బలమైన అభ్యర్థి ఈటల రాజేందర్ తమ వైపు ఉన్నా, పొరపాటుకు తావు లేకుండా పక్కాగా పావులు కదుపుతున్నది. హుజూరాబాద్ రంగంలోకి బడా నేతలను సైతం దింపేందుకు రెడీ అవుతున్నది..

ఈటలతో మాకు పోటీ లేదు -వాటితోనే -5ఏళ్లు భరించింది కేసీఆరే: huzurabadపై కేటీఆర్ తొలిసారిగా

union home minister amit shah has agreed to campaign in huzurabad assembly by election on behalf etela rajender. along with etela and other leaders, telangana bjp chief bandi sanjay met with amit shah at delhi. another union minister kishan redy also there in meeting. bandi sanjay says, amit shah also blessed for his padayatra which will start on august 9.