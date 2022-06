ఆమ్నీషియా పబ్ రేప్ కేసు.. రేప్ చెయ్యటానికి నిందితులకు ప్రేరణ ఏమిటో తెలుసా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

జూబ్లీహిల్స్ లోని ఆమ్నీషియా పబ్ మైనర్ బాలిక సామూహిక అత్యాచారం కేసులో పోలీసులు లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే మైనర్ బాలిక గ్యాంగ్ రేప్ ఘటనపై నిందితులను సంఘటన స్థలానికి తీసుకువెళ్లి సీన్ రీ కన్స్ట్రక్షన్ చేసిన పోలీసులు నిందితుల నుండి అనేక కీలక విషయాలను రాబట్టారు. విచారణ లో నిందితులు చెప్పిన విషయాలు పోలీసులను షాక్ కు గురి చేశాయి.

English summary

Two accused in the amnesia minor girl gang-rape of a girl have reportedly told police officers during interrogation that English movies and web series inspired them to rape.