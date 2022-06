ఆమ్నీషియా పబ్ బాలిక రేప్ కేసు: మహిళలు తలుచుకుంటే నిందితులను శిక్షించలేమా: సీతక్క!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆమ్నీషియా పబ్ బాలిక గ్యాంగ్ రేప్ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనకు పాల్పడిన వారిలో అధికార పార్టీకి, అధికార పార్టీకి మిత్రపక్షంగా ఉన్న పార్టీకి సంబంధించిన నేతల కుమారులు ఉన్నారని ఆరోపణలు వెల్లువగా మారాయి. అందుకే ఈ ఘటనలో పోలీసులు నిందితులను తప్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ప్రతిపక్ష పార్టీలు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు.

తాజాగా బాలిక గ్యాంగ్ రేప్ ఘటనపై స్పందించిన ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క రాష్ట్రంలో దారుణ పరిస్థితులను ప్రశ్నించారు. ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అంటే మీ పార్టీ మీ ఫ్రెండ్లీ పార్టీ అయినా ఎంఐఎం నాయకుల పిల్లలు ఏ తప్పు చేసినా కూడా తప్పించే ప్రయత్నం చేస్తారా అంటూ ఎమ్మెల్యే సీతక్క తీవ్రస్థాయిలో రాష్ట్రంలోని అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీపై నిప్పులు చెరిగారు. నిందితులను తప్పించే ప్రయత్నం చేస్తే మహిళా లోకం ఊరుకోదు అని ఆమె తేల్చి చెప్పారు.

Why is CM KCR silent ??

We women will come out of kitchen to punish the actual rape culprits if you don’t punish them, When Home Minster grand son name is coming out that he is also accused how come home Minster do Justice to the rape minor victim? #HyderabadRape #MinorRape pic.twitter.com/03oy7K5A7z