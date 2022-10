ఆ సంస్థలపై నమ్మకం లేదు.!సుప్రీం కోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జిచేత విచారణ జరిపించాలి.!కొనుగోలుపై రేవంత్ డిమాండ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

మునుగోడు/హైదరాబాద్: బీజేపీ, టీఆరెస్ పరస్పర రాజకీయ సమన్వయంతో కాంగ్రెస్ ఆనవాలు లేకుండా చేయాలనుకుంటున్నారని, అందులో భాగంగానే వ్యూహాత్మకంగా రెండు పార్టీలు వివాదం సృష్టిస్తున్నాయని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. తద్వారా రాజకీయ ప్రయోజనం పొందాలని చూస్తున్నారని, గతంలో దుబ్బాక ఉప ఎన్నికలో కూడా ఇలాంటి ప్రయత్నమే చేశారని అధికార టీఆర్ఎస్, బీజేపి పార్టీలపైన ఘాటు విమర్శలు గుప్పించారు. సీఎం చంద్రశేఖర్ రావును ఓడించాలనే లక్ష్యం తో దుబ్బాకలో బీజేకి ఓటు వేశారన్న అంశాన్ని మర్చిపోకూడదని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తు చేసారు.

English summary

TPCC president Revanth Reddy alleged that BJP and TRS are trying to make the Congress unaffiliated with mutual political coordination, and as part of that, the two parties are creating conflict strategically.