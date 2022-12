Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆదిభట్ల కిడ్నాపింగ్ కేసు రోజుకో కీలక మలుపు తిరుగుతుంది. ఈ కిడ్నాప్ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన మిస్టర్ టి ఓనర్ నవీన్ రెడ్డి పోలీసులకు పట్టుబడిన విషయం తెలిసిందే. పోలీసులు అతన్ని మెజిస్ట్రేట్ ముందు హాజరుపరచగా మెజిస్ట్రేట్ అతనికి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. ఇక ఈ కేసులో ఇంతకుముందు తాను తప్పు చేసినట్టు ఒప్పుకున్నట్టు, బాధపడుతున్నట్టు నవీన్ రెడ్డి పేరుతో విడుదలైన వీడియో విషయంలో అతను సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనకు ప్రాణహాని ఉందని గంట నిడివితో ఉన్న వీడియోని రిలీజ్ చేస్తే, తప్పు ఒప్పుకున్నట్టు ఒక నిమిషం వీడియో ఎడిట్ చేసి పెట్టారని అతను ఆరోపించారు.

ఆదిభట్ల కిడ్నాప్ కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్; నిందితుడు నవీన్ రెడ్డి స్టేట్‌మెంట్‌లో సంచలన విషయాలు

English summary

Another twist took place in Adibhatla young doctor vaishali kidnap case. Along with an hour-long video in which Naveen Reddy talks about his relationship with Vaishali, and a video of Vaishali with Naveen Reddy goes viral.