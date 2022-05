రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ లీడర్ల కనుసన్నల్లో ఏపీ ముఠా నకిలీ విత్తన దందా: ఏకిపారేసిన విజయశాంతి

Telangana

తెలంగాణ బిజెపి నాయకురాలు విజయశాంతి తెలంగాణ సర్కార్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వివిధ జిల్లాల్లో జోరుగా సాగుతున్న నకిలీ విత్తనాల దందాపై విజయశాంతి సోషల్ మీడియా వేదికగా ధ్వజమెత్తారు. రైతు సంక్షేమం కోసం పని చేస్తున్నామని చెప్పుకునే అధికార టీఆర్ఎస్ నేతలు చేస్తున్న దందా ఇది అంటూ ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు.

Vijayashanti has alleged that the AP gang was involved in the sale of fake seeds in the shadows of the ruling party leaders in the state and that the sale of fake seeds was rampant in Mancherial district.