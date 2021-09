ఏపీ, తెలంగాణా జల జగడం : కేఆర్ఎంబీ మీటింగ్ నుండి తెలంగాణా వాకౌట్, నేడు ఢిల్లీకి .. తెగేలా లేదుగా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్య చోటుచేసుకున్న జల వివాదాలను పరిష్కరించడానికి, అలాగే కేంద్రం తీసుకువచ్చిన గెజిట్ ను అమలు చేయడానికి నిన్న కృష్ణానది యాజమాన్య బోర్డు, గోదావరి నది యాజమాన్య బోర్డు హైదరాబాద్ లోని జలసౌధలో సమావేశాలు నిర్వహించిన విషయం తెలిసిందే. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల జల వివాదాలను పరిష్కరించడానికి, ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నీటి అవసరాలను చర్చించడానికి నిర్వహించిన సమావేశానికి ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుండి అధికారులు హాజరయ్యారు.

English summary

Telangana Irrigation officials going to Delhi today after expressing their displeasure over the Krishna River Management Board's statement in favor of AP on river water supply to Telangana and Srisailam power generation. The Union Minister of Water Energy will submit their representation together. Telangana Irrigation Department officials will meet Gajendra Shekawat to discuss water allocations and new projects.