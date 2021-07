Telangana

కృష్ణా నదీ జలాలకు సంబంధించి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య కొనసాగుతోన్న వివాదం రోజురోజుకూ ముదురుతున్నది. పంచాయితీ తీర్చాల్సిన కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు(కేఆర్ఎంబీ) ఏపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నదని ఆక్షేపించిన తెలంగాణ.. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు నిలిపివేత కోసం నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యూనల్ ను సైతం ఆశ్రయించింది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఎడమగట్టు వద్ద తెలంగాణ సర్కారు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేపట్టడంపై ఏపీ ఫిర్యాదు మేరకు ఈనెల 9న కేఆర్ఎంబీ త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం ఉండగా, దాన్ని వాయిదా వేయాలని, తెలంగాణ అభ్యంతరాలనూ పరిశీలించాలని టీఆర్ఎస్ సర్కారు డిమాండ్ చేస్తున్నది. ఈ క్రమంలోనే..

Chief Minister K Chandrashekhar Rao reiterated that the government would put up an uncompromising fight on all forums to safeguard the interests of Telangana State and its farmers. He observed that the actions of Andhra Pradesh government in utilisation of Krishna River waters, was detrimental to the interests of Telangana farmers. Under these circumstances, the government has decided to strongly raise the concerns of the State in the upcoming Parliament sessions as well as tribunals and courts.