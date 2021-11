ఒరిజినల్ అట్లనే ఉన్నడు.!మెడలు వంచుడు కాదు ఇరుస్తం.!ఈ వ్యాఖ్యలే మిర్యాలగూడ ఎటాక్ కి కారణమా.?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ఒక్క అడుగు చరిత్రనే మార్చేసినట్టు ఒక్క ఎన్నిక తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలను పూర్తి వైవిధ్యంగా మార్చేసింది. హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక తర్వాత రాష్ట్ర రాజకీయాలు పూర్తి విరుద్దంగా మారిపోయాయి. సమీప భవిష్యత్తులో రాజకీయ ప్రత్యర్ధులు లేరు అనుకున్న గులాబీ బాస్ కు బీజేపి చెమటలు పట్టించిన సందర్బం చోటుచేసుకుంది. హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికతో బీజేపిని మట్టికరిపించి కోలుకోని దెబ్బ కొట్టాలని అధకార టీఆర్ఎస్ పథకాలు రచిస్తే, అధికార పార్టీ అహంకారాన్ని కూకటి వేళ్లతో పెకిలించాలని బీజేపి వ్యూహం రచించింది. ఇరు పార్టీల హోరా హోరీ పోరులో బీజేపి పైచేయి సాధించింది. అసలు సిసలైన రాజకీయం ఇక్కడే మొదలైనట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

The BJP is seriously considering the implications of Telangana politics as it goes from the level of political allegations to the level of counter-attacks. The BJP is questioning the value of public ownership in attacks and retaliation in politics.