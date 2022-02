మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు వెళ్తున్నారా.. ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకోకుండా పోలీసుల సూచనలు తెలుసుకోండి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆసియాలోనే అతిపెద్ద జాతర ఆయన మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుండే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా భక్తులు రానున్న నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది తలెత్తకుండా పోలీసులు ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టారు. ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి జరిగే మేడారం జాతరకు ట్రాఫిక్ నియంత్రణ అతి పెద్ద సమస్య, ఈసారి ఆ సమస్య లేకుండా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేసినట్టు వరంగల్ పోలీస్ కమిషనర్ తరుణ్ జోషి వెల్లడించారు.

భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అమ్మవార్ల దర్శనం ట్రాఫిక్ నియంత్రణ పైనే ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్టు పేర్కొన్న ఆయన ఆరువేల మంది పోలీసులతో జాతర బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ప్రమాద రహిత జాతర నిర్వహణే పోలీసుల లక్ష్యం అని తరుణ్ జోషి పేర్కొన్నారు.

English summary

Are you going to Medaram Sammakka Saralamma Jatara .. Follow the instructions of the police to avoid getting stuck in traffic. The police have paid special attention and gave Many suggestions to the devotees for their safe journey.