ఆసరా వృద్ధాప్య ఫించన్లు... గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన మంత్రి ఎర్రబెల్లి..అర్హులైన ప్రతీ ఒక్కరికీ మూడో రోజుల్లో మంజూరు

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణలో అర్హులైన ప్రతీ ఒక్కరికీ మూడు రోజుల్లోగా ఆసరా ఫించన్లు మంజూరు చేయాలని మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు అధికారులను ఆదేశించారు. అర్హుల ఎంపిక పారదర్శకంగా జరగాలన్నారు.రాష్ట్రంలో అర్హులైన, దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్న నిరుపేద కుటుంబాలకు పెన్షన్లు అందించాలనే సంకల్పంతో సీఎం పెన్షన్లు పొందడానికి కనీస వయస్సును 65 సంవత్సరాల నుంచి 57 సంవత్సరాలకు తగ్గించారన్నారు.రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ ద్వారా అమలవుతున్న వివిధ పథకాలపై హైదరాబాద్‌లోని బంజారాహిల్స్ క్యాంపు కార్యాలయంలో మంత్రి ఎర్రబెల్లి సోమవారం(ఆగస్టు 9) సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao directed the authorities to grant Asara pensions within three days to every eligible person in Telangana. Eligibility selection should be done transparently.