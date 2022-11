Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇటీవల బీజేపీ ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ ఇంటి పై టిఆర్ఎస్ శ్రేణులు దాడులు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ దాడులను తీవ్రంగా ఖండించిన బీజేపీ, ఘటనకు బాధ్యులైన వారిపై కేసులు నమోదు చేయాలని చర్యలు తీసుకోవాలని పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ చేసింది. ఇక తాజాగా ధర్మపురి అరవింద్ ఇంటి పై దాడి ఘటనకు సంబంధించి రిమాండ్ రిపోర్ట్ ను నాంపల్లి కోర్టుకు సమర్పించిన బంజారాహిల్స్ పోలీసులు ఇందులో పలు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు.

English summary

Banjara Hills Police has filed a remand report in Nampally Court regarding the attack on the house of BJP MP Arvind. And in this remand report, key things have been revealed.