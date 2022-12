ప్రతిఘటనకు కేరాఫ్ వరంగల్; చిరంజీవి నుండి వైఎస్ షర్మిల వరకు దాడులపై ఆసక్తికర చర్చ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

పోరాటాల పురిటిగడ్డ, ఉద్యమాల ప్రయోగశాల, తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఊపిరి పోసిన వరంగల్ పేరు అప్పటినుండి ఇప్పటివరకు అనేక సందర్భాలలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. తాజాగా వైయస్ షర్మిల పాదయాత్ర నేపథ్యంలో చోటు చేసుకున్న దాడి ఘటన, ఆపై ఆమె అరెస్టుతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న చర్చ నేపథ్యంలో వరంగల్ పేరు మరోమారు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

Chiranjeevi, YS Jagan, Bandi Sanjay and YS Sharmila faced resistance from Warangal itself. They had a bitter experience. Currently there is an interesting discussion on Warangal district with the episode of YS Sharmila.