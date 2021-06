Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

హుజురాబాద్ ఉపఎన్నిక నేపథ్యంలో టీఆర్ఎస్-బీజేపీ మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఉపఎన్నిక తేదీ ఇంకా ఖరారు కానప్పటికీ ఇప్పటినుంచే గ్రౌండ్‌ను తమకు అనుకూలంగా మలుచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఇదే క్రమంలో శుక్రవారం(జూన్ 25) ఈటల పేరుతో ఓ లేఖ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ లేఖ ఫేక్ అని బీజేపీ చెబుతోంది. మరోవైపు టీఆర్ఎస్ మాత్రం అది నిజమైన లేఖనే అని వాదిస్తోంది. తాజాగా ప్రభుత్వ విప్,చెన్నూరు ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ ఈ అంశంపై స్పందించారు.

English summary

Balka Suman said the viral letter in the name of Minister Itala Rajender was true.The BJP is spreading false propaganda that it is a fake letter. If it is a fake letter ... will Bandi Sanjay ready take oath at Bhagyalakshmi Ammavari temple in Hyderabad.