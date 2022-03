బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల చిల్లర ప్రయత్నం; ఈటల ఎక్కువ ఊహించుకున్నాడు: బాల్క సుమన్ చురకలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర బడ్జెట్ సమావేశాలు సోమవారం నాడు ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టే సమయంలో బిజెపి ఎమ్మెల్యేలు నల్ల కండువాలు ధరించి అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయగా స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి బిజెపి ఎమ్మెల్యేలను సస్పెండ్ చేశారు. అయితే ప్రతిపక్ష పార్టీలను గొంతు నొక్కుతున్నారు అని, ప్రజా సమస్యలపై మాట్లాడకుండా అడ్డుకుంటున్నారని అధికార టీఆర్ఎస్ ను టార్గెట్ చేస్తూ బిజెపి నేతలు మండిపడ్డారు. అసెంబ్లీ ముందు బైఠాయించి బిజెపి ఎమ్మెల్యేలు రఘునందన్ రావు, ఈటల రాజేందర్, రాజాసింగ్ లు నిరసన తెలిపారు.

English summary

Balka Suman criticized BJP MLAs tried to obstruct the budget during assembly sessions. Balka Suman chuckled that etela rajender had imagined more about himself.