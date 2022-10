మునుగోడు ఉపఎన్నికలో ఓటుకు 40వేలు; కేసీఆర్ అధికార దుర్వినియోగం: విరుచుకుపడిన బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడం, నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడంతో మునుగోడు ఉపఎన్నిక బరిలో రాజకీయ పార్టీలు దూకుడు చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా బీజేపీ, టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతోందని ఆరోపణలు చేస్తోంది. మునుగోడులో ధన ప్రవాహం కొనసాగుతుందని విమర్శలు గుప్పిస్తోంది. ప్రజలను ప్రలోభాలకు గురి చేసి తమ వైపు తిప్పుకోవాలని టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు శతవిధాల ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శలు చేస్తోంది.

English summary

In Munugode by-election, TRS is ready to give 40,000 per vote and expressed confidence that BJP will win in Munugode, no matter what anyone does in Munugode.