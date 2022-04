కేసీఆర్.. గడీనుండి బయటకు రా; అంబేద్కర్ ను ఇప్పటికైనా స్మరించుకో: బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ బండి సంజయ్ డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ 131వ జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేశారు. కెసిఆర్ కు అంబేద్కర్ పట్ల, భారత రాజ్యాంగం పట్ల గౌరవం లేదని బండి సంజయ్ విమర్శించారు. రెండవ దశ ప్రజాసంకల్పయాత్ర నేడు అలంపూర్ జోగులాంబ నుంచి ప్రారంభించనున్న బండి సంజయ్, అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా జోగులాంబ జిల్లా లోని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు.

Paid tributes to Babasaheb Ambedkar on his jayanti at BJP4Telangana office & Tank Bund. Dr BR Ambedkar drafted inclusive constitution for progress & equality in Bharat. BJP is only party moving forward with his ideals. narendramodi ji's govt is working for welfare of deprived. pic.twitter.com/vS7xyx6BfF

English summary

Bandi Sanjay was angry with KCR saying that KCR had no respect for Ambedkar and that the CM should come out of his gadi and remember that great man ambedkar.