వదిలిపెట్టం.. ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశాం; ఢిల్లీ వెళ్ళినా ఏమీ చెయ్యలేరు: బండి సంజయ్

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల వేళ టిఆర్ఎస్ పార్టీ, బిజెపిపై బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తుందని బండి సంజయ్ విమర్శించారు. టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో బిజెపి ప్రమేయం ఉందన్న వార్తలను కొట్టి పారేసిన ఆయన , ఈరోజు యాదాద్రి కి వెళ్లి నరసింహ స్వామి సాక్షిగా ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంపై ప్రమాణం చేస్తానని, సీఎం కేసీఆర్ కూడా దమ్ముంటే యాదాద్రికి ప్రమాణం చేయాలని సవాల్ విసిరారు. ఇక యాదాద్రి కి బయలుదేరడానికి ముందు మీడియాతో మాట్లాడిన బండి సంజయ్ టిఆర్ఎస్ తీరు పై నిప్పులు చెరిగారు.

Bandi Sanjay disclosed that the episode of TRS MLAs' purchases is not going away and they have complained about it to the Election Commission. Bandi Sanjay said that even if KCR goes to Delhi, he can't do anything.