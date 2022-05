మీ చిల్లరబుద్దిని చూడలేకే.. పంచాయతీ నిధులు నేరుగా.. కేసీఆర్ కు బండి సంజయ్ కౌంటర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మీ చిల్లర బుద్దిని చూడలేకే పంచాయతీ నిధులు నేరుగా కేంద్రం పంచాయతీలకు ఇస్తుందని బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు కౌంటర్ ఇచ్చారు. పంచాయతీ నిధులు నేరుగా పంచాయతీలకు కేంద్రం ఇవ్వడాన్ని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ తప్పుబట్టారు. ఇక రాష్ట్రాలు ఉన్నది ఎందుకు అంటూ ప్రశ్నించారు. కేంద్రం తీరుపై విరుచుకుపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కేసీఆర్ కు ఘాటుగా బదులిచ్చారు.

English summary

Bandi Sanjay countered CM KCR's comments on giving funds directly to the panchayats. we Can't bear your retail mindset for commissions .that's why that panchayat funds are delivered directly to panchayats Bandi Sanjay replied.