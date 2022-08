Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ బీజేపి అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ తగ్గేదే లే అంటున్నారు.. తెలంగాణ జిల్లాల్లో మూడు విడతలుగా ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర పేరుతో పాదయాత్రలు దిగ్విజయంగా ముగించని బండి సంజయ్ అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కాస్కో అనే సవాళ్లు విసిరారు. తాజాగా నాలుగో విడత ప్రజా సంగ్రామ పాద యాత్రను పీసిసి అద్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మల్కాజి గిరి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుండి మొదలు పెట్టాలని సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. దీంతో అటు అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీకి, ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెక్ పెట్టాలన్నది బండి సంజయ్ వ్యూహంగా తెలుస్తోంది.

English summary

It seems that preparations are being made to start the fourth phase of Praja Sangrama Pada Yatra from Malkaji Giri Parliament Constituency represented by PCC President Revanth Reddy. It seems that Bandi Sanjay's strategy is to check the ruling TRS party and the Congress party.