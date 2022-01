Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నిజామాబాద్ జిల్లాలో నిజామాబాద్ ఎంపీ అరవింద్ పై టిఆర్ఎస్ గుండాల దాడిని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామని బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ వెల్లడించారు. బండి సంజయ్ పై జరిగిన దాడిని టిఆర్ఎస్ గుండాలు, కార్యకర్తలు, పోలీసులు కలిసి చేసిన దాడిలా భావిస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. సీఎం కేసీఆర్ ను ప్రజలు పరిపాలించడానికి ఎన్నుకున్నారా లేక గుండాయిజం చేయడానికి ఎన్నుకున్నారా ? అంటూ బండి సంజయ్ ఘాటుగా ప్రశ్నించారు. ఈరోజు నల్గొండ జిల్లాలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో బండి సంజయ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వ తీరుపై, సీఎం కేసీఆర్ పై, టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతల గుండాయిజం పై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Bandi Sanjay was incensed that KCR is the number one Telangana traitor. He expressed impatience that neither CP nor the DGP would respond when MP Arvind was attacked. Sanjay revealed that the countdown has started to KCR