దారుస్సలాం నుండి అనుమతి; అందుకే తూతూమంత్రంగా వేడుకలు: బండి సంజయ్, కిషన్ రెడ్డి ఫైర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు హైదరాబాదులోని పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో జరుగుతున్నాయి. ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సైతం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో బిజెపి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా పెరేడ్ గ్రౌండ్ లో నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, తెలంగాణా బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేశారు.

English summary

BJP is angry with the Telangana government for not holding the Telangana Liberation Day celebrations in Hyderabad. BJP state president Bandi Sanjay and Kishan Reddy were furious with the Telangana government on national unity day.