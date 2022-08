మంత్రి ఎర్రబెల్లి ఇలాకాలో బండి సంజయ్ సభ; షాపులు మూసివేయిస్తున్న పోలీసులు; బీజేపీ ఫైర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర కొనసాగుతోంది. ఈ రోజు బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామయాత్ర విస్నూరు గ్రామం నుండి ప్రారంభమైంది. విస్నూరు గ్రామంలోని శ్రీ రమా సత్యనారాయణ స్వామి దేవాలయాన్ని సందర్శించిన బండి సంజయ్ అనంతరం పాదయాత్రగా బయలుదేరారు. అయితే బండి సంజయ్ పాదయాత్ర పాలకుర్తికి చేరుకుని, అక్కడ బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్న నేపథ్యంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కుట్రలు చేస్తోందంటూ బీజేపీ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

English summary

Bandi Sanjay will conduct the meeting today in Palakurthy constituency represented by Minister Errabelli Dayakar rao. The police are alerted and the shops are closed. The BJP leaders are furious, accused of conspiring to fail Sanjay meeting.