bandi sanjay: మూడోవిడత ప్రజాసంగ్రామ యాత్ర యాదాద్రి నుండి షురూ.. యాదగిరిపల్లిలో సభకు కేంద్రమంత్రులు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్ళడానికి, టిఆర్ఎస్ పార్టీపై సమర శంఖం పూరించడానికి ప్రారంభించిన ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర నేటి నుండి ఇరవై నాలుగు రోజులపాటు సాగుతుంది. ఆగస్టు 2వ తేదీన ప్రారంభించి ఆగస్టు 26వ తేదీ వరకు బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్రలో ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళుతూ ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకొని, తదనుగుణంగా మేనిఫెస్టో రూపకల్పన చేయడానికి, ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం టిఆర్ఎస్ పై పోరాటం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రామ గ్రామాన బీజేపీ పట్ల ప్రజా విశ్వాసం చూరగొనే విధంగా యాత్రను కొనసాగించడానికి సన్నాహాలను పూర్తి చేశారు.

English summary

The third phase of Praja Sangrama Yatra led by BJP state president Bandi Sanjay will start from today in yadadri. Union Ministers Gajendrasingh Shekawat and Kishan Reddy will attend the opening meeting at Yadagiripally.