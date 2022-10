కేసీఆర్‌ ఝూఠా మాటల పోస్టర్లను విడుదలచేసిన బండి సంజయ్‌; సోషల్ మీడియాలో రచ్చ షురూ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను వదిలి పెట్టడం లేదు. కెసిఆర్ చెప్పేవన్నీఝూటా మాటలేనని మండిపడుతున్న బండి సంజయ్ తాజాగా కెసిఆర్ ఝూటా మాటల పోస్టర్లను విడుదల చేశారు. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ వివిధ సందర్భాల్లో ఇచ్చిన హామీలు, వాటిని అమలు చేయకపోవడాన్ని ఎండగడుతూ బిజెపి రాష్ట్రశాఖ కేసీఆర్‌ ఝూఠా మాటలు పోస్టర్లను రూపొందించగా వాటిని నేడు బండి సంజయ్ విడుదల చేశారు. కేసీఆర్‌ ఝూఠా మాటలు పోస్టర్లను ట్విట్టర్‌, ఫేస్‌బుక్‌, వాట్సప్‌ తదితర సోషల్‌ మీడియా ద్వారా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని బిజెపి శ్రేణులను ఆయన కోరారు.

English summary

Bandi Sanjay released posters of KCR lies. He asked the party ranks to promote on social media on a large scale about KCR assurances which were not fulfilled till today.