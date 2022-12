Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జగిత్యాల సభలో చేసిన వ్యాఖ్యలపై బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కెసిఆర్ జగిత్యాల సభలో ఏదేదో వాగావు.. మీ సంగతి ఏంటో చూస్తామంటూ హెచ్చరించారు. గోల్మాల్ గోవిందాలు అని కేసీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు రివర్స్ కౌంటర్ ఇచ్చిన బండి సంజయ్ నువ్వే అసలైన గోల్మాల్ గోవిందం అంటూ నిప్పులు చెరిగారు. నిర్మల్ జిల్లాలో పాదయాత్ర ముగిసిన నేపథ్యంలో బాదన్ కుర్తి వద్దకు వచ్చిన ప్రజలను ఉధ్దేశించి బండి సంజయ్ ప్రసంగించారు.

లిక్కర్ దందాలో కేసీఆర్ బిడ్డ జైలుకు వెళ్తుందనే కేసీఆర్ కొత్త డ్రామాలు: బండి సంజయ్

English summary

BJP state president Bandi Sanjay made strong comments on Telangana CM KCR's remarks in the Jagtial meeting. He warned to KCR that they will not leave him.