శ్రీనివాస్ గౌడ్ హత్యకుట్ర: ప్రశాంత్ కిషోర్, కేసీఆర్ ల సినిమా అట్టర్ ఫ్లాప్: బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ హత్యకు కుట్ర జరిగిందన్న వ్యవహారం ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దుమారంగా మారింది. అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధానికి కారణమైంది. బీజేపీ నేతలపై టీఆర్ఎస్ నేతలు టీఆర్ఎస్ నాయకులపై బీజేపీ నేతలు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తుతున్నారు. శ్రీనివాస్ గౌడ్ హత్య కుట్ర వ్యవహారంలో నేతలు డీకే అరుణ, జితేందర్ రెడ్డి ల పేర్లు ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చిన నేపథ్యంలో బిజెపి టిఆర్ఎస్ నాయకులపై ఎదురు దాడికి దిగింది.

శ్రీనివాస్ గౌడ్ హత్యకుట్ర వెనుక ప్రశాంత్ కిషోర్: కేసీఆర్ పైనా డీకే అరుణ సంచలనం

English summary

Prashant Kishor and KCR plan behind Srinivas Goud murder conspiracy. Bandi Sanjay shocking comments on KCR doing all these with the direction of PK.PK, KCR Movie on Srinivas Goud murder conspiracy is Utter Flap.