విలీన వజ్రోత్సవాలంటూ మరో జమ్మిక్కు సిగ్గుచేటు; కేసీఆర్.. నిఖార్సైన తెలంగాణావాదివేనా: బండి సంజయ్ ఫైర్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విమోచనా దినమా, విలీన దినమా అంటూ రసవత్తర రాజకీయం చోటుచేసుకుంది. సెప్టెంబర్ 17 న తెలంగాణ విమోచన దినంగా అధికారికంగా నిర్వహించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేస్తుంటే, తెలంగాణ విలీన వజ్రోత్సవాలను నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు రెండు పార్టీల మధ్య రాజకీయ రగడకు కారణమైంది. ఇక తాజాగా ఈ వ్యవహారంలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Bandi Sanjay said that Shameful on part of KCR for planning gimmick in name of Telangana Vileena Vajrotsavam.. Bandi Sanjay alleged that KCR is not organizing telangana liberation Day due to fear of MIM.