ఉపాధ్యాయ బదిలీల మతలబు ఇదే; కేసీఆర్ జిమ్మిక్కులు తెలుసన్న బండి సంజయ్

ఇందిరాపార్క్ వద్ద ఈనెల 30న బిజెపి చేపట్టబోయే ధర్నాకు భయపడే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దిగొచ్చి ఉపాధ్యాయ బదిలీలు, ప్రమోషన్లతోపాటు స్పౌజ్ బదిలీలకు అనుమతించిందని బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు.

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ టీచర్ల పదోన్నతులు బదిలీల ప్రక్రియ నేటి నుంచి ప్రారంభమైంది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం జీవో నెంబర్ 5 ను జారీ చేసింది. వెబ్ కౌన్సిలింగ్ ద్వారా బదిలీలు, పదోన్నతులు మాన్యువల్ గా జరగనున్నాయి. ఇదే క్రమంలో స్పౌజ్ బదిలీలు కూడా కొనసాగనున్నాయి. అయితే చాలా కాలంగా పరిష్కారం కాని టీచర్ల సమస్య తాజా ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో పరిష్కారం కానుంది.

KCR is doing teacher transfers only for votes in the next elections, Bandi Sanjay, slams kcr gimmicks, said that kcr is conducting teacher transfers because kcr is afraid of BJP's dharna on 30th.