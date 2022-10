Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

చేనేతపై జీఎస్టీని రద్దు చేయాలంటూ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి పోస్ట్ కార్డు రాయడంపై బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ కుమార్ తీవ్రంగా స్పందించారు. చేనేత వస్త్రాలపై 5 శాతం జీఎస్టీ విధించాలంటూ కేంద్రాన్ని కోరింది కేటీఆర్ నే అని బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంపై కేటీఆర్ మాట్లాడిన వీడియో క్లిప్పింగులను మీడియా ఎదుట ప్రదర్శించి మరీ మంత్రి కేటీఆర్ ను టార్గెట్ చేశారు.

English summary

BJP state president Bandi Sanjay reacted to Minister KTR writing a postcard to PM Modi over GST on handloom. With the video of KTR's speech, it was stated that it was KTR asked the Center to impose 5 percent GST on handlooms..