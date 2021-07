ప్రగతి భవన్ కూల్చి .. లక్ష నాగళ్లతో కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ దున్ని బడుగులకు పంచుతాం ; బండి సంజయ్ ధ్వజం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి సీఎం కేసీఆర్ టార్గెట్ గా తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. బిజెపి ఆధ్వర్యంలో ఇందిరాపార్క్ వద్ద బడుగుల ఆత్మగౌరవ సభ నిర్వహించిన బిజెపి నాయకులు దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి, గిరిజనుల పోడు భూములకు పట్టాలు, బిసి సబ్ ప్లాన్ ను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడిన బండి సంజయ్ హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున 125 అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పి కెసిఆర్ మోసం చేశారని ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Bandi Sanjay targeted Telangana CM KCR and said that if bjp government comes to power, they will demolish the Pragati Bhavan and erect a 125-foot Ambedkar statue. Bandi Sanjay made sensational remarks that after 2023, KCR Farm House will be distributed to poor people. Sanjay, who is on fire over the by-election in Huzurabad constituency, expressed his displeasure that what was happening in Huzurabad was not a by-poll but a buying poll.