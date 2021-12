జనవరిలోగా జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ ఇవ్వకుంటే జరిగేదిదే.. సీఎం కేసీఆర్ కు బండి సంజయ్ అల్టిమేటం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణలో నిరుద్యోగుల సమస్యలు పట్టించుకోకుండా, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వకుండా, యువత ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడానికి కారణమవుతున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని, సీఎం కేసీఆర్ ని టార్గెట్ చేస్తూ తెలంగాణ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నిరుద్యోగ దీక్ష నిర్వహించారు. నిరుద్యోగ దీక్షలో పాల్గొన్న బండి సంజయ్ టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. బిజెపి దీక్షను భగ్నం చేయడానికి పార్టీ ముఖ్య నాయకులను, కార్యకర్తలను గృహనిర్బంధం చేశారని, బిజెపి దీక్ష చేస్తుంది అంటేనే కెసిఆర్ కు వణుకు పుడుతోందని వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

Bandi Sanjay issued an ultimatum to CM KCR that the assembly meetings would be disrupted if the job notification was not given by January and that the RRR in the House and outside the BJP ranks would target assembly, would not run the House.