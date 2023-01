Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కామారెడ్డి మున్సిపాలిటీ మాస్టర్ ప్లాన్ రగడ చిలికి చిలికి గాలివానగా మారుతుంది. గత నెలరోజులుగా రైతులు ఆందోళనలు చేస్తున్నా, మాస్టర్ ప్లాన్ విషయంలో మనస్తాపంతో ఒక రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవటం రైతులకు ఆగ్రహం తెప్పిస్తుంది. ఆందోళనల పర్వం కొనసాగుతుంది. ఇక రైతులకు మద్దతుగా ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూడా రంగంలోకి దిగాయి.

English summary

Bandi Sanjay has issued an ultimatum to the government and officials on Kamareddy master plan. Bandi Sanjay said that the suicide of the farmer is the murder of the government.