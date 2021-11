కేసీఆర్ గజనీ వేషాలు మానుకో .. తాటాకు చప్పుళ్ళకు భయపడం: బండి సంజయ్ వార్నింగ్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ధాన్యం కొనుగోలు పై అధికార టీఆర్ఎస్, బీజేపీ మధ్య రాజకీయ రగడ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే సీఎం కేసీఆర్, తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఇప్పుడు క్షేత్ర స్థాయిలో రంగంలోకి దిగిన బండి సంజయ్ తెలంగాణ సర్కారుపై ఒత్తిడి తీసుకురావడమే కాకుండా, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై తీవ్ర పదజాలంతో విరుచుకుపడుతున్నారు. క్షేత్ర స్థాయిలో బండి సంజయ్ పర్యటనలతో ఇప్పుడు మరింత రాజకీయ వేడి రగులుకుంది.

English summary

Bandi Sanjay, who went to Nalgonda district to look into the problems of farmers at the field level, lashes out at CM KCR. Bandi Sanjay slams KCR to stop gajani dramas, said he would not hesitate to do anything for the farmers..