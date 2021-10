పోసాని కృష్ణమురళి ఒక ద్రోహి... ఆయన చావు భయంకరంగా ఉంటుంది.. బండ్ల గణేశ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

సినీ నటుడు,రచయిత పోసాని కృష్ణమురళిపై సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.నిర్మాతగా కంటే పవన్ కల్యాణ్‌ వీరాభిమానిగా పాపులర్ అయిన గణేశ్... ఇటీవల పవన్‌పై పోసాని చేసిన వ్యాఖ్యలపై తనదైన శైలిలో స్పందించారు. పోసాని కృష్ణమురళి ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వారి వెనక తిరిగే వ్యక్తి అని విమర్శించారు.ఆయన ఓ ఎక్స్‌పైరీ అయిపోయిన ట్యాబ్లెట్ వంటి వాడని ఎద్దేవా చేశారు. పోసాని కృష్ణమురళి ఒక ద్రోహి అని... ఆయన చావు భయంకరంగా ఉంటుందని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. శుక్రవారం(సెప్టెంబర్ 1) ఓ టీవీ చానెల్ ఇంటర్వ్యూలో బండ్ల గణేశ్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Filmmaker Bandla Ganesh has been harshly criticised of actor and writer Posani Krishnamurali. He criticized Krishnamurali as the man who ever in the political power,posani will run behind them.