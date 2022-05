టీఆర్ఎస్ నేత వినోద్ కుమార్ తో బంజారా జేఏసీ నేతల భేటీ.!తమ న్యాయపోరాటానికి మద్దత్తివ్వాలని విజ్ఞప్తి.!

Telangana

హైదరాబాద్ : బంజారా జేఏసీ నిర్వహించనున్న జాతీయ స్థాయి ఉద్యమానికి రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం వైస్ చైర్మన్ బోయినపల్లి వినోద్ కుమార్ మద్దతు ప్రకటించారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలతో సహా మహారాష్ట్ర, గోవా రాష్ట్రాలకు చెందిన బంజారా జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ నాయకులు వినోద్ కుమార్ తో సమావేశమయ్యారు. శుక్రవారం మంత్రుల నివాసంలో వినోద్ కుమార్ తో బంజారా జేఏసీ నాయకులు సమావేశమై పలు అంశాలపై చర్చించారు.

English summary

State Planning Commission Vice Chairman Boinapalli Vinod Kumar announced his support for the national level movement to be organized by Banjara JAC.Leaders of the Banjara Joint Action Committee from the states of Maharashtra and Goa, including the southern states, met Vinod Kumar.