స్టేషన్ ఘనపూర్ గులాబీల పోరు.. కడియం శ్రీహరి వర్సెస్ తాటికొండ రాజయ్య..నువ్వా నేనా!!

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే రెండు దఫాలుగా అధికారాన్ని కొనసాగిస్తున్న టిఆర్ఎస్ పార్టీ మూడవ దఫా కూడా గులాబీ జెండా ఎగురవేయాలని శతవిధాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే, పార్టీ నేతలు మాత్రం అంతర్గత కలహాలతో తన్నుకు చస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని చాలా జిల్లాల్లో పార్టీ నేతల మధ్య ఆధిపత్య పోరు, టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తలనొప్పిగా మారింది. ఇక ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో అయితే పార్టీ నేతల మధ్య పంచాయితీ పీక్స్ కి చేరుకుంది.

The battle of TRS Leaders continues at station Ghanpur. The political war between Kadiyam Srihari vs Tatikonda Rajaiah continues. Efforts are being made to gain control over the constituency for the ticket in the upcoming assembly elections.