కేసీఆర్ ను టెన్షన్ పెట్టేలా వచ్చే రెండేళ్ళు పోరు వ్యూహాలతో బీజేపీ రెడీ ..దూకుడు పెంచిన బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ దూకుడు పెంచుతోందా? టిఆర్ఎస్ సర్కారును బలంగా ఢీ కొట్టడానికి వ్యూహాలను రచిస్తోందా? ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల మద్దతు కూడగట్టడానికి ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తోందా? హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక ఫలితం ఇచ్చిన జోష్ తో బిజెపి కార్యక్షేత్రంలోకి దిగుతుందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

BJP is increasing aggression in Telangana state. planned to protest against govt on public problems for next two years. Bandi Sanjay is moving forward with more aggression.