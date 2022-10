మునుగోడులో బీజేపీ ప్రచారాల మోత; నేడు రంగంలోకి దూకుతున్న బండి సంజయ్, డీకే అరుణ

Telangana

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల పోరు అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ప్రధాన పార్టీలన్నీ మునుగోడులో ప్రచార పర్వాన్ని హోరెత్తిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే మునుగోడు లో టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి కోసం మంత్రులు రంగంలోకి దిగి ఎన్నికల ప్రచారాన్ని సాగిస్తున్నారు. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి పాల్వాయి స్రవంతి కోసం రేవంత్ రెడ్డి, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు.

In the coming days, the number of BJP campaigns will be high. Today Bandi Sanjay, DK Aruna, Babu Mohan, Etela Rajender and others will conduct the election campaign. Bandi Sanjay campaigns in a public meeting at Marriguda Cross Roads.