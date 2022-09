టీఆర్ఎస్ మహిళా వ్యతిరేక పార్టీ, పురుషాధిక్యత ప్రదర్శించే పార్టీ: భగ్గుమన్న బీజేపీ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకున్న తాజా పరిణామాలతో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ వర్సెస్ బిజెపి ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతున్న సమయంలో, తాజాగా కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ పై తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రులు చేసిన వ్యాఖ్యలు, ఇక తాజాగా గవర్నర్ తమిళిసై బీజేపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు చేసిన ఆరోపణలతో బిజెపి నేతలు మండిపడుతున్నారు.

The BJP expresses its anger that the TRS is an anti-women party and a party that exhibits male supremacy, and its criticism of Nirmala Sitharaman and Governor Tamili Sai is proof of that.