తెలంగాణాలో బీజేపీ హైకమాండ్ రహస్యసర్వేలు.. బండి సంజయ్ పై ఒత్తిడి; ఆ నేతలకు టెన్షన్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రం పై బిజెపి అధినాయకత్వం దృష్టి సారించిందా? వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ జెండా ఎగరవేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోందా? జాతీయ నాయకులను రంగంలోకి దించటంతో పాటు పార్టీ పరిస్థితి పై రహస్య సర్వేలను నిర్వహిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు పార్టీ పరిస్థితిని తెలుసుకుంటోందా? రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులనుండి జిల్లాస్థాయిలో నాయకుల వరకు, క్షేత్ర స్థాయిలో పనిచేస్తున్న వారి వరకూ ప్రతి ఒక్కరి పనితీరును గమనిస్తోందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

BJP high command is conducting secret surveys in Telangana. Based on the surveys, BJP high command decided to purge. with this tension started among the leaders of their own party.